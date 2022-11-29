Україна отримає від Німеччини 56 млн євро на ремонт об'єктів енергетики

Україна отримує допомогу на ремонт об’єктів енергетики, фото:

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Німеччина надає Україні 56 млн євро на ремонт енергетичної інфраструктури.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про це в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським, повідомив сьогодні, 29 листопада, речник німецького уряду Штеффен Хебештрайт.

Зазначається, що Зеленський проінформував Шольца про наслідки російських авіаударів по цивільній інфраструктурі. Канцлер засудив російські обстріли та запевнив Україну в подальшій підтримці.

Наразі федеральний уряд надав короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури в розмірі приблизно 56 млн євро і Німеччина надає понад 350 генераторів, — зазначається в повідомленні.

Також Шольц підтвердив незмінну підтримку України з боку Німеччини, зокрема у сфері протиповітряної оборони та довгострокової реконструкції.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що США виділяють на підтримку енергосистеми України 53 млн доларів.