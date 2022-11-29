Российские обстрелы оставили без электроэнергии несколько общин на Сумщине, фото: Дмитрий Живицкий

https://racurs.ua/n177301-rossiyskie-obstrely-povredili-elektrolinii-na-sumschine-foto.html

Ракурс

На Сумщині через російські обстріли прикордоння пошкоджені електролінії у чотирьох громадах.

Про це сьогодні, 29 листопада, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

В результаті у цих населених пунктів нині залишилися без електропостачання така кількість абонентів:

у Ямпільській громаді — 2 тис. 676;

у Глухівській громаді — 7;

у Краснопільській громаді — 649;

у Білопільській громаді — 64.

На місці пошкоджень працюють енергетики. Вони намагаються якнайшвидше повернути живлення, — зазначив Живицький.

Чиновник зазначає, що на прикордонні громади області ворог сьогодні спрямував 150 мін, снарядів та іншої вибухівки. Зокрема: