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Російські обстріли залишили без електроенергії кілька громад на Сумщині, фото: Дмитро Живицький

Російські обстріли пошкодили електролінії на Сумщині (ФОТО)

29 лис 2022, 22:21
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На Сумщині через російські обстріли прикордоння пошкоджені електролінії у чотирьох громадах.





Про це сьогодні, 29 листопада, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

В результаті у цих населених пунктів нині залишилися без електропостачання така кількість абонентів:

  • у Ямпільській громаді — 2 тис. 676;
  • у Глухівській громаді — 7;
  • у Краснопільській громаді — 649;
  • у Білопільській громаді — 64.

На місці пошкоджень працюють енергетики. Вони намагаються якнайшвидше повернути живлення, — зазначив Живицький.

Російські обстріли залишили без електроенергії кілька громад на Сумщині, фото: Дмитро Живицький

Чиновник зазначає, що на прикордонні громади області ворог сьогодні спрямував 150 мін, снарядів та іншої вибухівки. Зокрема:

  • Краснопільську громаду росіяни обстрілювали шість разів протягом дня. Гатили по прикордонним селам із артилерії (загалом зафіксовано 66 «прильотів» зі 152 мм і 120 мм калібрів) та мінометів (12 «прильотів»). Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено легковий автомобіль;
  • по Новослобідській громаді росіяни стріляли зі ствольної артилерії. Зафіксовано загалом 29 «прильотів». Пошкоджено три зерносклади, два трактори, три автомобілі, адмінбудівлю підприємства та лінії електропередач;
  • по Ворожбянській громаді з росії було 30 «прильотів» із артилерії калібру 152 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків, а також електричні та газові мережі;
  • Дружбівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (13 «прильотів»). Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та електромережі. У місті Дружба, селі Чуйківка та селі Дорошівка Дружбівської громади відсутнє електропостачання.

Наслідки обстрілу Краснопільської громади, фото: Дмитро Живицький

Джерело: Ракурс


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