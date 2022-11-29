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Російські обстріли залишили без електроенергії кілька громад на Сумщині, фото: Дмитро Живицький
Російські обстріли пошкодили електролінії на Сумщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177301-rosiyski-obstrily-poshkodyly-elektroliniyi-na-sumschyni-foto.htmlРакурс
На Сумщині через російські обстріли прикордоння пошкоджені електролінії у чотирьох громадах.
Про це сьогодні, 29 листопада, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
В результаті у цих населених пунктів нині залишилися без електропостачання така кількість абонентів:
- у Ямпільській громаді — 2 тис. 676;
- у Глухівській громаді — 7;
- у Краснопільській громаді — 649;
- у Білопільській громаді — 64.
На місці пошкоджень працюють енергетики. Вони намагаються якнайшвидше повернути живлення, — зазначив Живицький.
Чиновник зазначає, що на прикордонні громади області ворог сьогодні спрямував 150 мін, снарядів та іншої вибухівки. Зокрема:
- Краснопільську громаду росіяни обстрілювали шість разів протягом дня. Гатили по прикордонним селам із артилерії (загалом зафіксовано 66 «прильотів» зі 152 мм і 120 мм калібрів) та мінометів (12 «прильотів»). Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено легковий автомобіль;
- по Новослобідській громаді росіяни стріляли зі ствольної артилерії. Зафіксовано загалом 29 «прильотів». Пошкоджено три зерносклади, два трактори, три автомобілі, адмінбудівлю підприємства та лінії електропередач;
- по Ворожбянській громаді з росії було 30 «прильотів» із артилерії калібру 152 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків, а також електричні та газові мережі;
- Дружбівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (13 «прильотів»). Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та електромережі. У місті Дружба, селі Чуйківка та селі Дорошівка Дружбівської громади відсутнє електропостачання.
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