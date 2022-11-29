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Ракурс
Уничтоженное Рубежное, фото: Сергей Гайдай

Хуже Зоны отчуждения — Гайдай показал уничтоженный Северодонецк (ФОТО, ВИДЕО)

29 ноя 2022, 22:50
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Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі сьогодні, 29 листопада, опублікував відео із Сєвєродонецька та фото з Рубіжного, окупованих російськими загарбниками.





Опубліковані чиновником матеріали демонструють значні руйнування, яких зазнали окуповані міста.

Коли ми деокупуємо Сєвєродонецьк та Рубіжне ми вжахнемося… те, що ми побачимо, коли зайдемо в міста — ще раз розіб'є серця — бо це гірше за Прип1ять… це, коли відчуття хоч якось життя там взагалі відсутнє, — наголошує Гайдай.

Очільник ОВА зазначає, що вказані міста дуже зруйновані рашистами, які продовжують їх дограбовувати, розуміючи невідворотність деокупації регіону.

На нас чекає дуже багато роботи після повернення і не лише в ці міста… ВСЯ Луганщина вже зачекалася, — наголошує Гайдай.

Знищене Рубіжне, фото: Сергій Гайдай

Источник: Ракурс


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