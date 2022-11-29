Гірше за Зону відчуження — Гайдай показав знищений Сєверодонецьк (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177302-girshe-za-zonu-vidchujennya-gayday-pokazav-znyschenyy-sieverodoneck-foto-video.htmlРакурс
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі сьогодні, 29 листопада, опублікував відео із Сєвєродонецька та фото з Рубіжного, окупованих російськими загарбниками.
Опубліковані чиновником матеріали демонструють значні руйнування, яких зазнали окуповані міста.
Коли ми деокупуємо Сєвєродонецьк та Рубіжне ми вжахнемося… те, що ми побачимо, коли зайдемо в міста — ще раз розіб'є серця — бо це гірше за Прип1ять… це, коли відчуття хоч якось життя там взагалі відсутнє, — наголошує Гайдай.
Очільник ОВА зазначає, що вказані міста дуже зруйновані рашистами, які продовжують їх дограбовувати, розуміючи невідворотність деокупації регіону.
На нас чекає дуже багато роботи після повернення і не лише в ці міста… ВСЯ Луганщина вже зачекалася, — наголошує Гайдай.