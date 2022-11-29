Знищене Рубіжне, фото: Сергій Гайдай

https://racurs.ua/ua/n177302-girshe-za-zonu-vidchujennya-gayday-pokazav-znyschenyy-sieverodoneck-foto-video.html

Ракурс

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі сьогодні, 29 листопада, опублікував відео із Сєвєродонецька та фото з Рубіжного, окупованих російськими загарбниками.

Опубліковані чиновником матеріали демонструють значні руйнування, яких зазнали окуповані міста.

Коли ми деокупуємо Сєвєродонецьк та Рубіжне ми вжахнемося… те, що ми побачимо, коли зайдемо в міста — ще раз розіб'є серця — бо це гірше за Прип1ять… це, коли відчуття хоч якось життя там взагалі відсутнє, — наголошує Гайдай.

Очільник ОВА зазначає, що вказані міста дуже зруйновані рашистами, які продовжують їх дограбовувати, розуміючи невідворотність деокупації регіону.