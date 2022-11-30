Последствия российского обстрела, скриншот видео

https://racurs.ua/n177303-rashisty-udarili-raketami-po-gazoraspredelitelnomu-punktu-na-zaporoje-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 листопада, знову обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області.

В результаті влучання ракети (ймовірно С-300) було пошкоджено газорозподільчий пункт. В результаті виникла пожежа, яку швидко ліквідували, проте без газу залишилися три вулиці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, опублікувавши відповідне відео.

Люди, на щастя, не постраждали, і це головне, — наголошує Старух.

Нагадаємо, вчора, 29 листопада, російські обстріли пошкодили лінії електропередач у чотирьох районах Сумської області.