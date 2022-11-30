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Ракурс
Последствия российского обстрела, скриншот видео

Рашисты ударили ракетами по газораспределительному пункту на Запорожье (ВИДЕО)

30 ноя 2022, 08:13
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 листопада, знову обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області.





В результаті влучання ракети (ймовірно С-300) було пошкоджено газорозподільчий пункт. В результаті виникла пожежа, яку швидко ліквідували, проте без газу залишилися три вулиці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, опублікувавши відповідне відео.

Люди, на щастя, не постраждали, і це головне, — наголошує Старух.

Нагадаємо, вчора, 29 листопада, російські обстріли пошкодили лінії електропередач у чотирьох районах Сумської області.

Источник: Ракурс


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