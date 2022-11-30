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Последствия российского обстрела, скриншот видео
Рашисты ударили ракетами по газораспределительному пункту на Запорожье (ВИДЕО)https://racurs.ua/n177303-rashisty-udarili-raketami-po-gazoraspredelitelnomu-punktu-na-zaporoje-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 листопада, знову обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області.
В результаті влучання ракети (ймовірно С-300) було пошкоджено газорозподільчий пункт. В результаті виникла пожежа, яку швидко ліквідували, проте без газу залишилися три вулиці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, опублікувавши відповідне відео.
Люди, на щастя, не постраждали, і це головне, — наголошує Старух.
Нагадаємо, вчора, 29 листопада, російські обстріли пошкодили лінії електропередач у чотирьох районах Сумської області.
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