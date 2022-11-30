Защитники Украины ликвидировали более 88 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n177306-500-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 88 тис. 880 осіб.

За добу цей показник зріс на 500 осіб. Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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