Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Захисники України ліквідували вже понад 88 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

500 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

30 лис 2022, 10:07
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 88 тис. 880 осіб.





За добу цей показник зріс на 500 осіб. Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 914 танків;
  • 5 тис. 872 бойові броньовані машини;
  • 1 тис. 902 одиниці артилерійських систем;
  • 395 одиниць РСЗВ;
  • 210 одиниць засобів ППО;
  • 280 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 1 тис. 562 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 531 крилату ракету;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 429 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 163 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів