Захисники України ліквідували вже понад 88 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n177306-500-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 88 тис. 880 осіб.

За добу цей показник зріс на 500 осіб. Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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