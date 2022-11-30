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Захисники України ліквідували вже понад 88 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
500 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n177306-500-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 88 тис. 880 осіб.
За добу цей показник зріс на 500 осіб. Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 914 танків;
- 5 тис. 872 бойові броньовані машини;
- 1 тис. 902 одиниці артилерійських систем;
- 395 одиниць РСЗВ;
- 210 одиниць засобів ППО;
- 280 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 тис. 562 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 531 крилату ракету;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 429 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 163 одиниці спеціальної техніки.
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