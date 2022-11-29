Актуальну карту бойових дій в Україні показала розвідка Британії

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Ракурс

Армія росії продовжує здійснювати спроби наступальних дій на Донецькому напрямку станом на 29 листопада. Тим часом Збройні сили України намагаються завдавати ударів по тилу противника.

Це відображено на карті бойових дій, опублікованій у Twitter Міністерством оборони Великої Британії.

Згідно з даними британської розвідки, активні бої тривають на Донецькому та Луганському напрямках. Там окупаційні війська намагаються просунутися на трьох напрямках — у районі Бахмута, Сватового та Кремінної. Захисники України продовжують боронити свої позиції, а також здійснювати контрнаступні дії у відповідь. Окрім цього, ЗСУ продовжують виконувати вогневі завдання по периметру всього фронту.