Оператор ГТС Украины от партнеров получил оборудование для ремонта энергосетей — деталиhttps://racurs.ua/n177310-operator-gts-ukrainy-ot-partnerov-poluchil-oborudovanie-dlya-remonta-energosetey-detali.htmlРакурс
Компанія-оператор газотранспортної системи України отримала від європейських партнерів обладнання для ремонтно-відновлювальних та діагностичних робіт.
Про це повідомляє прес-служба ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ).
ОГТСУ надано таку допомогу:
- Італійський оператор SNAM надіслав 400 запобіжників;
- британська компанія National Grid передали цифрові товщиноміри покриттів, необхідні для контролю корозійного зношування стінок трубопроводів, дефектоскопії виробів;
- Gas Networks Ireland надав — світлову башту, генератор, дрилі, бензопилку та інші інструменти;
- з Естонії від Swedbank і E-governance academy надійшли сервери та жорсткі диски для забезпечення надійної роботи інформаційних систем.
Отримання обладнання українською стороною є можливим завдяки Секретаріату Енергетичного співтовариства (Energy Community), на базі якого створена оперативна група з підтримки України (USTF), — наголошують в ОГТСУ.
В ОГТСУ зазначають, що в умовах російського вторгнення фахівцям компанії доводиться здійснювати ремонтно-відновлювальні та діагностичні роботи під обстрілами та працювати на територіях, де роботам передує розмінування, щоб забезпечити гуманітарні потреби українців в умовах енергокризи.
Оператори газотранспортних мереж з інших країн як ніхто розуміють весь рівень складності робіт, тому продовжують надавати підтримку своїм українським колегам, — наголошують у компанії.