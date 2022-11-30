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Європейські партнери допомагають Україні підтримувати енергомережі, фото: «Оператор ГТС України»

Оператор ГТС України від партнерів отримав обладнання для ремонту енергомереж — деталі

30 лис 2022, 12:30
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Компанія-оператор газотранспортної системи України отримала від європейських партнерів обладнання для ремонтно-відновлювальних та діагностичних робіт.





Про це повідомляє прес-служба ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ).

ОГТСУ надано таку допомогу:

  • Італійський оператор SNAM надіслав 400 запобіжників;
  • британська компанія National Grid передали цифрові товщиноміри покриттів, необхідні для контролю корозійного зношування стінок трубопроводів, дефектоскопії виробів;
  • Gas Networks Ireland надав — світлову башту, генератор, дрилі, бензопилку та інші інструменти;
  • з Естонії від Swedbank і E-governance academy надійшли сервери та жорсткі диски для забезпечення надійної роботи інформаційних систем.

Отримання обладнання українською стороною є можливим завдяки Секретаріату Енергетичного співтовариства (Energy Community), на базі якого створена оперативна група з підтримки України (USTF), — наголошують в ОГТСУ.

В ОГТСУ зазначають, що в умовах російського вторгнення фахівцям компанії доводиться здійснювати ремонтно-відновлювальні та діагностичні роботи під обстрілами та працювати на територіях, де роботам передує розмінування, щоб забезпечити гуманітарні потреби українців в умовах енергокризи.

Оператори газотранспортних мереж з інших країн як ніхто розуміють весь рівень складності робіт, тому продовжують надавати підтримку своїм українським колегам, — наголошують у компанії.

Європейські партнери допомагають Україні підтримувати енергомережі, фото: «Оператор ГТС України»

Джерело: Ракурс


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