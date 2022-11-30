Разведка ГУР раскрыла численность российской группировки в беларуси

https://racurs.ua/n177317-razvedka-gur-raskryla-chislennost-rossiyskoy-gruppirovki-v-belarusi.html

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У білорусі наразі приблизно 9 тис. російських військових. Воєнна розвідка не виключає, що цю силу можуть застосувати як для удару з білорусі, так і для повернення на територію України за ротацією на харківський чи інші напрямки.

Про це 30 листопада в ефірі національного телемарафону повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Нині ми не відзначаємо там створення потужного наступального угруповання, яке було розгорнуто на території білорусі протягом січня-лютого, — запевнив розвідник.

Перша танкова армія зс рф провела бойову підготовку, проходить бойові злагодження підрозділів окупантів, яке контролює Генштаб росіян. Очікується подальша активізація бойової підготовки в білорусі, сказав розвідник.

Утім, ознак формування потужного наступального угруповання в білорусі наразі немає.

Усі процеси в цій країні контролює рф, вважає Скібіцький.

Загроза зберігається, бо є плани застосування угруповання Союзної держави, але недостатньо озброєння. Очікуємо активізації бойової підготовки. З 1 грудня війська будуть виходити на полігони, — зазначив Скібіцький.

Він підтвердив, що росія активно вивозить боєприпаси з білорусі.