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Ракурс
Розвідка розкрила чисельність російського угрупування в білорусі

Розвідка ГУР розкрила чисельність російського угрупування в білорусі

30 лис 2022, 16:08
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У білорусі наразі приблизно 9 тис. російських військових. Воєнна розвідка не виключає, що цю силу можуть застосувати як для удару з білорусі, так і для повернення на територію України за ротацією на харківський чи інші напрямки.





Про це 30 листопада в ефірі національного телемарафону повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Нині ми не відзначаємо там створення потужного наступального угруповання, яке було розгорнуто на території білорусі протягом січня-лютого, — запевнив розвідник.

Перша танкова армія зс рф провела бойову підготовку, проходить бойові злагодження підрозділів окупантів, яке контролює Генштаб росіян. Очікується подальша активізація бойової підготовки в білорусі, сказав розвідник.

Утім, ознак формування потужного наступального угруповання в білорусі наразі немає.

Усі процеси в цій країні контролює рф, вважає Скібіцький.

Загроза зберігається, бо є плани застосування угруповання Союзної держави, але недостатньо озброєння. Очікуємо активізації бойової підготовки. З 1 грудня війська будуть виходити на полігони, — зазначив Скібіцький.

Він підтвердив, що росія активно вивозить боєприпаси з білорусі.

Упродовж тривалого часу, це два місяці, рф вивозила з Білорусі боєприпаси 122-мм, 152-мм. Це артилерійські боєприпаси. Даних щодо вивезення з білорусі ракет типу «Точка-У» немає, — сказав Скібіцький.

Джерело: Ракурс


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