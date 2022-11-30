Украина получит 155-мм артиллерию, снаряды и бронемашины от союзников по НАТО

https://racurs.ua/n177324-ukraina-poluchit-155-mm-artilleriu-snaryady-i-bronemashiny-ot-souznikov-po-nato.html

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На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті союзники оголосили про передачу Україні 155-мм артилерії, снарядів та бронемашин.

Про це у відео на своїй сторінці у Фейсбук заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

На цій зустрічі було оголошено нові внески країн у нашу енергетичну безпеку: трансформатори, генератори, зброя, зимова форма. Я не можу все це озвучувати, але серед цих позицій є і 155-мм артилерія, і снаряди, і бронемашини — це вже незабаром приїде в Україну та посилить наші Збройні сили. Але все має відбуватися дуже швидко, ми не можемо чекати, — додав Кулеба.

Рішення про нову допомогу армії України, яка протистоїть російському агресору, ухвалили міністри закордонних справ країн Альянсу заявили в ході саміту НАТО у Бухаресті.

Крім цього, глава українського МЗС розповів, що закликав ухвалити рішення про передачу Україні танків.

Кулеба підтвердив також, що йдуть певні обговорення про передачу Україні американських систем протиповітряної оборони Patriot.