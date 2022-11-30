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Україна отримає 155-мм артилерію, снаряди та бронемашини від союзників по НАТО
Україна отримає 155-мм артилерію, снаряди та бронемашини від союзників по НАТОhttps://racurs.ua/ua/n177324-ukrayina-otrymaie-155-mm-artyleriu-snaryady-ta-bronemashyny-vid-souznykiv-po-nato.htmlРакурс
На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті союзники оголосили про передачу Україні 155-мм артилерії, снарядів та бронемашин.
Про це у відео на своїй сторінці у Фейсбук заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
На цій зустрічі було оголошено нові внески країн у нашу енергетичну безпеку: трансформатори, генератори, зброя, зимова форма. Я не можу все це озвучувати, але серед цих позицій є і 155-мм артилерія, і снаряди, і бронемашини — це вже незабаром приїде в Україну та посилить наші Збройні сили. Але все має відбуватися дуже швидко, ми не можемо чекати, — додав Кулеба.
Рішення про нову допомогу армії України, яка протистоїть російському агресору, ухвалили міністри закордонних справ країн Альянсу заявили в ході саміту НАТО у Бухаресті.
Крім цього, глава українського МЗС розповів, що закликав ухвалити рішення про передачу Україні танків.
Кулеба підтвердив також, що йдуть певні обговорення про передачу Україні американських систем протиповітряної оборони Patriot.
Скажу так: якщо раніше про це ніхто не розмовляв, окрім нас, то зараз розмова відбувається. І це дуже серйозна і предметна розмова, — сказав він
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