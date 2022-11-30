Рашисты выстреляли все "мопеды", допустили аналитики Conflict Intelligence Team

https://racurs.ua/n177332-rashisty-vystrelyali-vse-mopedy-dopustili-analitiki-conflict-intelligence-team.html

Ракурс

За даними аналітиків Conflict Intelligence Team, у росії, найімовірніше, закінчилися запаси дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Московити для маскування постачання дронів з Ірану називали їх «Герань-2».

Армія рф перестала їх активно використовувати. Окупанти або чекають на нові партії, або налагоджують виробництво цих БПЛА в росії, повідомляється у зведенні CIT за 29—30 листопада.