Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти вистріляли усі "мопеди", припустили аналітики Conflict Intelligence Team

Рашисти вистріляли усі «мопеди», припустили аналітики Conflict Intelligence Team

30 лис 2022, 20:42
999

За даними аналітиків Conflict Intelligence Team, у росії, найімовірніше, закінчилися запаси дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Московити для маскування постачання дронів з Ірану називали їх «Герань-2».





Армія рф перестала їх активно використовувати. Окупанти або чекають на нові партії, або налагоджують виробництво цих БПЛА в росії, повідомляється у зведенні CIT за 29—30 листопада.

Аналітики зазначають, що московити припинили активно використовувати Shahed-136 з 18 листопада.

Імовірно, велика частина закуплених в Ірану дронів закінчилася, і очікується поставка нової партії або початок великовузлової конвеєрної збірки цих безпілотників у росії, — зазначено в повідомленні CIT.

На початку листопада українська розвідка повідомила, що рф закуповує в іранців понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 і Arash-2. Повітряні сили України повідомляли, що загалом росіяни використали проти України понад 400 іранських безпілотників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів