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Рашисти вистріляли усі "мопеди", припустили аналітики Conflict Intelligence Team
Рашисти вистріляли усі «мопеди», припустили аналітики Conflict Intelligence Teamhttps://racurs.ua/ua/n177332-rashysty-vystrilyaly-usi-mopedy-prypustyly-analityky-conflict-intelligence-team.htmlРакурс
За даними аналітиків Conflict Intelligence Team, у росії, найімовірніше, закінчилися запаси дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Московити для маскування постачання дронів з Ірану називали їх «Герань-2».
Армія рф перестала їх активно використовувати. Окупанти або чекають на нові партії, або налагоджують виробництво цих БПЛА в росії, повідомляється у зведенні CIT за 29—30 листопада.
Аналітики зазначають, що московити припинили активно використовувати Shahed-136 з 18 листопада.
Імовірно, велика частина закуплених в Ірану дронів закінчилася, і очікується поставка нової партії або початок великовузлової конвеєрної збірки цих безпілотників у росії, — зазначено в повідомленні CIT.
На початку листопада українська розвідка повідомила, що рф закуповує в іранців понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 і Arash-2. Повітряні сили України повідомляли, що загалом росіяни використали проти України понад 400 іранських безпілотників.
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