Письма с угрозами получили еще два посольства. Фото:

https://racurs.ua/n177368-pisma-s-ugrozami-poluchili-esche-dva-posolstva-ukrainy-kuleba.html

Ракурс

Два посольства України за кордоном, крім дипломатичного відомства в Іспанії, отримали листи з «дуже конкретними погрозами».

Погрози були отримати 30 листопада та 1 грудня. Міністерство закордонних справ України незабаром вийде з офіційним коментарем із цього приводу. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає «Укрінформ».

Сталися й інші тривожні події, не пов’язані з вибухівкою, проте з надсиланням у посольства України дуже конкретних погроз, — зазначив міністр.

За словами дипломата, ці дії свідчать про нову форму терору, яка має всі ознаки «цілеспрямованої широкомасштабної кампанії» проти України. У МЗС здогадуються хто за цим стоїть, але спочатку потрібно відстежити всю мережу агентів і людей, залучених до цієї кампанії.

Нагадаємо, що 30 листопада стався вибух поблизу посольства України в Мадриді. Він пролунав після того, як співробітник дипмісії відкрив підозрілу бандероль. Пакунок адресувався послу. Внаслідок вибуху постраждав комендант посольства.

Джерело: «Укрінформ»