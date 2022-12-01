ФРГ передаст Украине зенитные самоходные установки Gepard. Фото: dpa

https://racurs.ua/n177370-gepardy-i-sanitarnye-avto-germaniya-peredast-ukraine-novuu-pomosch.html

Ракурс

Нову військову допомогу Україні схвалила Німеччина у четвер, 1 грудня.

Українці отримають зенітні установки, надводні безпілотники, запчастини до гелікоптерів, зимове та медичне спорядження й автомобілі. Перелік пакету допомоги оприлюднив уряд Федеративної Республіки Німеччина.

Зазначається, що будуть передані сім зенітних самохідних установок Gepard, три броньовані мостоукладальні машини BIBER, вісім надводних безпілотників, 12 прикордонних машин. Також Україна отримає 30 автомобілів швидкої допомоги, 100 тис. аптечок, 4 тис. спальних мішків та запчастини до гелікоптерів Мі-24.

Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що Німеччина в рамках військової допомоги передала Україні два танковози M1070 Oshkosh, а також 14 автомобілів для прикордонної служби. Загалом ФРН передала вже 53 авто вказаного типу і 10 тягачів.