Україна отримала від Німеччини ще одну партію танковозів

https://racurs.ua/ua/n177221-ukrayina-otrymala-vid-nimechchyny-sche-odnu-partiu-tankovoziv.html

Ракурс

Україна отримала від Німеччини ще одну партію автомобілів спецпризначення.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Німецька сторона в рамках військової допомоги передала два великовантажні тягачі M1070 Oshkosh (танковози), а також 14 автомобілів для прикордонної служби. Загалом Німеччина передала 53 авто вказаного типу і 10 тягачів.

Наразі Німеччина готує до відправлення Україні 14 гусеничних машин із дистанційним керуванням.

Oshkosh M1070 — тягач — транспортер танків армії США. У поточній експлуатації в конфігураціях A0, A1 і M1300 M1070 з'єднується з напівпричепом M1000 DRS Technologies. Основним призначенням цієї комбінації для армії США є транспортування танка M1 Abrams. M1300, описаний в окремому підрозділі, призначений для дорожнього руху в Європі та працює з іншим причепом.

M1070 також використовується для транспортування, розгортання та евакуації бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів.

Ця комбінація замінила більш ранній тягач Oshkosh M911 і напівпричіп M747. Раніше Велика Британія підтвердила передачу Україні новітніх високоточних ракет Brimstone 2. Міноборони опублікувало відео відвантаження цих ракет.