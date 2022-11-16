У ЗСУ з’явиться тягач артилерії Oshkosh, фото: Петро Порошенко

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У ЗСУ з’явиться найбільший у світі восьмиколісний тягач M1070 Oshkosh, призначений для доставки на позиції важкої артилерії, наданої раніше Україні західними союзниками.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко, який брав участь у збиранні коштів на придбання цієї вантажівки.

Такого не було в армії. Не було. До цього дня, — наголошує Порошенко. — Він буде тягати німецькі панцири, польські краби та іншу важку техніку на поле бою.

За словами Порошенка, вантажівку передадуть одній з бригад, оснащеній лише натівськими зразками самохідної артилерійської техніки.

Волонтер Юрій Бірюков на своїй Фейсбук-сторінці зазначає, що штатні тягачі ЗСУ з перевезенням такої важкої техніки не справляються, тож невдовзі очікується надходження в Україну ще одного M1070.

Це була складна закупівля. Ми вже звикли до необхідності отримання британської експортної, польської транзитної, української імпортної ліцензії. Але тут ще додалася американська реекспортна. І знову унікальний випадок, і знову пояснення про те, що ТАК-ЦЕ-ВОЛОНТЕРИ-КУПЮЮТЬ-ВІЙСЬКОВУ-ТЕХНІКУ, — зазначив Бірюков.

Нагадаємо, нещодавно волонтери передали до ЗСУ САУ «Гвоздика», на придбання якої зібрали 10 млн грн.