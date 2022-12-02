Российская армия в Украине обороняется. Фото: tvoemisto.tv

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Російська армія в Україні не має зараз можливості наступати, а може лише оборонятися.

Виведення окупаційних підрозділів з західного берега Дніпра у листопаді надало Збройним силам України можливість завдати удару по додатковим російським логістичним вузлам та комунікаціям. Ця загроза, швидше за все, спонукала російських логістиків перемістити вузли постачання, зокрема залізничні перевалочні пункти, далі на південь та схід. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Через це загарбники повинні будуть проводити додаткове трудомістке навантаження та розвантаження із залізничного на автомобільний транспорт. А ці автомобілі, які будуть прибувати на передову, є вразливими перед артилерією ЗСУ.

Британська розвідка упевнена, що саме нестача боєприпасів у російської армії є одним із факторів того, що окупанти не в змозі відновити ведення великомасштабних наступальних операцій.

Нагадаємо, російське командування заборонило проводити будь-які розвантажувальні та завантажувальні роботи на залізничному транспорті на відстані ближче ніж 100 км до лінії бойового зіткнення, щоб не потрапити під ураження української артилерії.