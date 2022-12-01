Окупантам заборонили розвантажувати ешелони з технікою. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n177360-okupantam-zaboronyly-rozvantajuvaty-eshelony-z-tehnikou-scho-yih-nalyakalo.html

Ракурс

Командувач російським вторгненням в Україні генерал сергій суровікін заборонив загарбникам розвантажувати ешелони з технікою поблизу районів бойових дій.

Солдати рф не можуть проводити такі дії на відстані ближче ніж 100 км до лінії бойового зіткнення. Таке рішення у москві ухвалили лише через вміння українських воїнів знищувати важливі цілі та розривати логістичні ланцюжки. Про 1 грудня це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

Так, за наявною інформацією, враховуючи втрати, командувач об'єднання угруповання окупаційних військ генерал суровікін віддав наказ щодо заборони проводити будь-які розвантажувальні та завантажувальні роботи на залізничному транспорті насамперед ешелонів з технікою та боєприпасами на відстані ближче ніж 100 км до лінії бойового зіткнення, — розповів він.

Нагадаємо, 1 грудня в Генштабі ЗСУ повідомили, що в Херсонській області спостерігається зменшення кількості російських військових і військової техніки в населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів регіону війська противника розосередили у лісосмугах уздовж ділянки автошляху Олешки — Гола Пристань.