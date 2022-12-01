Окупований Джанкой перетворилися на найбільшу військову базу росіян

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Окуповане місто Джанкой та прилеглі території перетворилися на найбільшу військову базу противника у Криму.

Росіяни утримують резерви на півночі Криму, щоб посилити свої угруповання в Херсонській та Запорізькій областях, повідомив Генштаб Збройних сил України 1 грудня.

За даними розвідки, у польовому парку в районі населеного пункту Медведівка розташовано приблизно 750 одиниць озброєння та техніки.

Сьогодні Міноборони росії показало відео, з якого зрозуміло, що росіяни переміщують Су-25 з бази в Джанкої до аеродрому Гвардійське під Сімферополем. У такий спосіб літаки виводять із зони можливого ураження засобами української армії.

Окупанти бояться, що їх вже дістають в Джанкої, повідомив у Телеграм український військовий журналіст Андрій Цаплієнко і додав відповідні скріншоти.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому місті Джанкой, що у Криму, окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку. Про це інформує Міністерство оборони України.

Також у населеному пункті Новопетриківка, що на Донеччині, зафіксували ворожі тактичні навчання та виконання вправ зі стрілецькою зброєю.