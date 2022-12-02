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Осторожно - детонация! Операторы БПЛА уничтожили склад боеприпасов армии россии

Осторожно — детонация! Операторы БПЛА уничтожили склад боеприпасов армии россии (ВИДЕО)

2 дек 2022, 17:20
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Оператори БПЛА одного з батальйонів 103 бригади тероборони виявили та влучним ударом знищили склад боєприпасів російських окупантів.





Тепер ці снаряди вже не принесуть шкоди українцям! А російським зайдам це ще одне попередження: ми усіх вас знайдемо і знищимо. Вам немає місця на українській землі! — підписали тероборонівці відео з дрону, який показує знищення складу з повітря.

Після влучання сталася детонація усіх боєприпасів, що лежали на землі та в ящиках.

Источник: Ракурс


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