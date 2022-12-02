Осторожно - детонация! Операторы БПЛА уничтожили склад боеприпасов армии россии

https://racurs.ua/n177397-ostorojno-detonaciya-operatory-bpla-unichtojili-sklad-boepripasov-armii-rossii-video.html

Ракурс

Оператори БПЛА одного з батальйонів 103 бригади тероборони виявили та влучним ударом знищили склад боєприпасів російських окупантів.

Тепер ці снаряди вже не принесуть шкоди українцям! А російським зайдам це ще одне попередження: ми усіх вас знайдемо і знищимо. Вам немає місця на українській землі! — підписали тероборонівці відео з дрону, який показує знищення складу з повітря.

Після влучання сталася детонація усіх боєприпасів, що лежали на землі та в ящиках.