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Ракурс
Обережно - детонація! Оператори БПЛА знищили склад боєприпасів армії росії

Обережно — детонація! Оператори БПЛА знищили склад боєприпасів армії росії (ВІДЕО)

2 гру 2022, 17:20
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Оператори БПЛА одного з батальйонів 103 бригади тероборони виявили та влучним ударом знищили склад боєприпасів російських окупантів.





Тепер ці снаряди вже не принесуть шкоди українцям! А російським зайдам це ще одне попередження: ми усіх вас знайдемо і знищимо. Вам немає місця на українській землі! — підписали тероборонівці відео з дрону, який показує знищення складу з повітря.

Після влучання сталася детонація усіх боєприпасів, що лежали на землі та в ящиках.

Джерело: Ракурс


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