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Последствия подрыва автомобиля в Харьковской области, фото: Национальная полиция

На Харьковщине автомобиль взорвался на мине, двое погибших (ФОТО)

3 дек 2022, 15:17
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На Харківщині двоє місцевих жителів, чоловіків віком 59 та 44 роки, загинули в результаті наїзду автомобіля на невідомий вибуховий пристрій.





Інцидент стався в Ізюмському районі — території, яка протягом кількох місяців перебувала під російською окупацією. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Зазначається, що вчора, 2 грудня, до правоохоронців надійшло повідомлення про зникнення зв’язку з чоловіками, які на автомобілі «ВАЗ 2106» поїхали в село Пашкове Барвінківської територіальної громади.

Згодом було встановлено, що 1 грудня цей автомобіль наїхав на вибуховий пристрій на польовій дорозі, обоє чоловіків загинули на місці інциденту.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102», — наголошується в повідомленні.

Наслідки підриву автомобіля на Харківщині, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


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