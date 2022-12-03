Наслідки підриву автомобіля на Харківщині, фото: Національна поліція

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На Харківщині двоє місцевих жителів, чоловіків віком 59 та 44 роки, загинули в результаті наїзду автомобіля на невідомий вибуховий пристрій.

Інцидент стався в Ізюмському районі — території, яка протягом кількох місяців перебувала під російською окупацією. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Зазначається, що вчора, 2 грудня, до правоохоронців надійшло повідомлення про зникнення зв’язку з чоловіками, які на автомобілі «ВАЗ 2106» поїхали в село Пашкове Барвінківської територіальної громади.

Згодом було встановлено, що 1 грудня цей автомобіль наїхав на вибуховий пристрій на польовій дорозі, обоє чоловіків загинули на місці інциденту.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.