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Аэропорт в Чернобаевке, фото: Алексей Резников
Разрушенный аэропорт в Чернобаевке показал Резников (ФОТО)https://racurs.ua/n177430-razrushennyy-aeroport-v-chernobaevke-pokazal-reznikov-foto.htmlРакурс
Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Твіттері сьогодні, 3 грудня, опублікував фото залишків міжнародного аеропорту «Херсон» у розташованому неподалік від обласного центру селі Чорнобаївка.
На знімках, зокрема, можна побачити залишки встановленої на будівлі аеропорту вивіски, частина літер якої впали.
Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача — і це єдине, що вони можуть отримати від України. Багато з них, хто удобрює поля навколо, вже в цьому переконались. Нехай щастить! — наголошує Резніков.
Чорнобаївку рашисти захопили на початку повномасштабного вторгнення в Україну, 11 листопада село було звільнене від російської окупації.
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