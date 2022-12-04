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Российские обстрелы привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, фото: «Варта 1»

Число погибших от российских обстрелов мирных жителей назвали в Нацполиции

4 дек 2022, 14:32
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В Україні жертвами обстрілів окупантів за час повномасштабного російського вторгнення стали вже понад 9,4 тис. мирних жителів, зокрема 461 дитина.





Ще 6,8 тис. цивільних були поранені. Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє прес-служба МВС.

Також ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Наразі відсутнє енергопостачання у 507 населених пунктах у восьми регіонах. Найбільше постраждали:

  • Харківщина — знеструмлено 112 населених пунктів;
  • Донеччина та Херсонщина — знеструмлено понад 90 населених пунктів;
  • Миколаївщина — знеструмлено 82 населені пункти;
  • Запорізька область — знеструмлено 76 населених пунктів;
  • Луганська область — знеструмлено 43 населені пункти.

Источник: Ракурс


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