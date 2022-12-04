Кількість загиблих від російських обстрілів мирних жителів назвали у Нацполіції

Російські обстріли призвели до численних жертв серед мирного населення, фото: «Варта 1»

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В Україні жертвами обстрілів окупантів за час повномасштабного російського вторгнення стали вже понад 9,4 тис. мирних жителів, зокрема 461 дитина.

Ще 6,8 тис. цивільних були поранені. Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє прес-служба МВС.

Також ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Наразі відсутнє енергопостачання у 507 населених пунктах у восьми регіонах. Найбільше постраждали: