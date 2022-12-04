Кількість загиблих від російських обстрілів мирних жителів назвали у Нацполіції

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В Україні жертвами обстрілів окупантів за час повномасштабного російського вторгнення стали вже понад 9,4 тис. мирних жителів, зокрема 461 дитина.
Ще 6,8 тис. цивільних були поранені. Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє прес-служба МВС.
Також ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Наразі відсутнє енергопостачання у 507 населених пунктах у восьми регіонах. Найбільше постраждали:
- Харківщина — знеструмлено 112 населених пунктів;
- Донеччина та Херсонщина — знеструмлено понад 90 населених пунктів;
- Миколаївщина — знеструмлено 82 населені пункти;
- Запорізька область — знеструмлено 76 населених пунктів;
- Луганська область — знеструмлено 43 населені пункти.
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