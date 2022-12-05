В мэрии Одессы проходят обыски, а из кабинета Труханова изымают документы — СМИ

https://racurs.ua/n177494-v-merii-odessy-prohodyat-obyski-a-iz-kabineta-truhanova-izymaut-dokumenty-smi.html

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В мерії Одеси проходять обшуки, а з кабінету Труханова вилучають документи.

Про це з посиланням на низку регіональних ЗМІ повідомив рух «Чесно» у Телеграм.

Співробітники НАБУ вилучають документи в юридичному та фінансовому департаментах, а також у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників. У межах якого провадження тривають обшуки, поки невідомо.

Сьогодні в Одесі Національне антикорупційне бюро України затримало трьох осіб. Один з них, як пишуть українські ЗМІ, колишній депутат Одеської міської ради, а нині бенефіціар групи Vertex United і мажоритарний власник тютюнового гіганта TEDIS Ukraine Борис Кауфман. Про це журналісту «Слово і діло» повідомили співрозмовники в антикорупційних органах правопорядку.

Як стверджують джерела, справа стосується створення ймовірної злочинної організації в Одесі. Слідчі дії тривали і в приміщенні Одеської міськради.

Наразі офіційного коментаря від НАБУ або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури немає.

У 2021 році НАБУ і САП запідозрили 16 осіб у створенні злочинної організації та зловживаннях в Одесі на 689 млн грн.

Про підозру повідомили: керівнику злочинної організації Володимиру Галантернику (заочно, бо він не в Україні); міському голові Одеси Геннадію Труханову; голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради Василю Шкрябаю; керівниці юридичного департаменту ОМР Інні Поповській; директору департаменту комунальної власності ОМР Олексію Спектору та його заступнику Володимиру Радіонову; виконувачу обов’язків заступника мера Одеси Олегу Бриндаку (ексвиконувач обов’язків мера Одеси у 2013−2014 роках, колишній голова земельної комісії ОМР) та ще трьом особам, які опікувалися функціями фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників злочинної організації.

Також підозру вручили ще шістьом особам (співучасникам), зокрема, заступнику Труханова; колишньому керівнику одного з комунальних підприємств; експрокурору Одеської області Олегу Жученку; власникам компанії-забудовниці «Будова» та її топ-менеджерам.

Їхні дії кваліфікують за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України (участь у злочинній організації Галантерника; зловживання службовим становищем; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом; одержання неправомірної вигоди та надання цієї неправомірної вигоди).

За даними НАБУ, вказані особи заволоділи шістьма земельними ділянками в Одесі за адресами: Гагарінське плато, 4 (житловий комплекс Sea View); Варненська, 27 з літерами А, В і Г (ЖК «Скай Сіті»); Жаботинського 54А (ЖК «Альтаїр-3») та Академічна, 30 (апарт-комплекс «Морська резиденція»). Всі вказані будинки збудувала компанія «Будова», яку пов’язують з Галантерником. Окремо фігурантів підозрюють у заволодінні понад 131 млн грн на закупівлі земельної ділянки колишнього аеродрому «Застава» за завищеною вартістю.

Крім того, росія саме 5 грудня, у день обшуків, завдала масованого ракетного удару по Одеській області — пошкоджена енергетична інфраструктура.

Також є влучання в цивільні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Поранено двоє людей. В Одесі та більшості громад Одеського району через обстріли відсутнє електропостачання. Усі служби знаходяться на місцях та вже приступили до відновлення електропостачання.