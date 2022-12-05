Военные показали, как сбивает российскую ракету установка Gepard

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Військові показали, як збили ворожу крилату ракету із зенітної самохідної установки Gepard.

Відеозапис успішної атаки українські зенітники опублікували у соцмережі.

Нагадаємо, що зенітна установка Gepard тривалий час була потужним елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але у 2000-х від неї відмовились, і зараз використовують в інших країнах світу.

«Гепарди» здатні вражати цілі на відстані від 100 м до 4 км. Екіпаж становить всього три людини: водій, командир і навідник. Ці комплекси будуть прикривати важливі об'єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах.

«Гепард» почали розробляти в 1960-х роках. Установка базується на шасі танка Leopard 1.

5 грудня українські підрозділи Сил оборони змогли збити понад 60 з 70-ти російських ракет, випущених по Україні.