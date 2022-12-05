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Військові показали збиття російської ракети із установки Gepard
Військові показали збиття російської ракети з установки Gepard (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177499-viyskovi-pokazaly-zbyttya-rosiyskoyi-rakety-iz-ustanovky-gepard-video.htmlРакурс
Військові показали, як збили ворожу крилату ракету із зенітної самохідної установки Gepard.
Відеозапис успішної атаки українські зенітники опублікували у соцмережі.
Нагадаємо, що зенітна установка Gepard тривалий час була потужним елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але у 2000-х від неї відмовились, і зараз використовують в інших країнах світу.
«Гепарди» здатні вражати цілі на відстані від 100 м до 4 км. Екіпаж становить всього три людини: водій, командир і навідник. Ці комплекси будуть прикривати важливі об'єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах.
«Гепард» почали розробляти в 1960-х роках. Установка базується на шасі танка Leopard 1.
5 грудня українські підрозділи Сил оборони змогли збити понад 60 з 70-ти російських ракет, випущених по Україні.
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