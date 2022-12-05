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Ракурс
Збили 60 з 70 ракет, у трьох регаонах є влучання в енергооб’єкти - влада про напад 5 грудня

Збили 60 з 70 ракет, у трьох регіонах є влучання в енергооб'єкти — влада про напад 5 грудня

5 гру 2022, 17:44
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Після ракетної атаки російських воєнних злочинців 5 грудня енергетична система країни функціонує та залишається цілісною.





Повітряні сили сьогодні збили понад 60 з 70 російських ракет. Про це повідомило Командування Повітряних сил.

5 грудня покидьки з рф влучили в енергооб'єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Черговий масований ракетний удар росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму. Демонструють світові, який із них «надійний» гарант безпеки, — написав прем'єр-міністр у своїх соцмережах.

В Україні зафіксували влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, з цим пов’язані аварійні відключення світла, повідомили в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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