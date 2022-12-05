Рашисти знову влучили в енергооб'єкти, в "Укренерго" анонсували аварійні відключення

https://racurs.ua/ua/n177489-rashysty-znovu-vluchyly-v-energoobiekty-ukrenergo-anonsuvalo-avariyni-vidkluchennya.html

Ракурс

Росіяни не забувають про ракетні удари по Україні. З педантичністю маніяків московити продовжують бити по цивільній інфраструктурі наших міст і сіл.

В Україні зафіксували влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, з цим пов’язані аварійні відключення світла, повідомили в «Укренерго».

В Одесі 5 грудня внаслідок ракетного удару знеструмлено майже всі насосні станції та резервні лінії. У місті відсутнє водопостачання.

Влада повідомила, що в Одеській області через російську атаку пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Одну людину госпіталізували. Крім того, зупинені всі міські котельні.

У Запорізькій області в селі Новософіївка, внаслідок ракетного удару рф поранена дитина віком менше ніж два роки, повідомляють в Офісі президента. Загальна кількість постраждалих — троє людей. Ще дві людини, на жаль, загинули в результаті влучання ракети країни-агресора в житлові будинки.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що частина міста залишилася без світла, відключено деякі котельні та помпові станції.

«Миколаївобленерго» повідомляє про зниження навантаження на енергосистему через ризики ракетного удару. На Миколаївщині оперативно відключили всі 10 черг графіку.

По всій Сумській області екстрене аварійне відключення електроенергії, повідомило «Сумиобленерго».

Також повідомляють про перебої зі світлом в Одесі, Житомирі та на Київщині.

Метро в Києві працює в обмеженому режимі. Люди використовують його як укриття, тому висадку пасажирів здійснюють лише на тих станціях, де немає великого скупчення, повідомили в метрополітені.

Під час масованих ракетних обстрілів люди у Києві спустилися перечекати атаку російських окупантів у метро. Людей так багато, що на деяких станціях зараз неможливо висадити пасажирів. Саме тому наразі метро працює в обмеженому режимі.

Роботу ППО на Хмельниччині підтвердив голова ОВА.

Українська ППО 5 грудня продовжила успішно збивати ворожі ракети.