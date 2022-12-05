росія здійснила новий ракетний удар по Україні. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n177488-nova-rosiyska-raketna-ataka-scho-vidomo.html

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Повітряна тривога була оголошена по всій території України у понеділок, 5 грудня.

Країна агресор російська федерація традиційно запустила ракети з району Волгодонська, Каспійського та Чорного морів. Ворог продовжує цілити по обʼєктах критичної інфраструктури. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Станом на 13.55 було збито шість ракет. Чотири ракети «приземлили» у Харківській області, ще по одній на Дніпропетровщині та Полтавщині. Про це повідомив Telegram-канал Національної гвардії України.

«Громадське» та «Суспільне» повідомили про вибухи в Запоріжжі. Журналіст Андрій Цаплієнко припустив, що обласний центр атакували зенітними ракетами С-300, які були запущені з окупованої території Запорізької області.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв підтвердив вибухи у місті. У Telegram він написав, що в обласному центрі пролунало кілька вибухів. Частина з них було відлунням ворожих прильотів у передмісті. Ще частина — вдала робота ППО.

В Офісі президента повідомили, що у селі Новософіївка Запорізької області було зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. На місці події вже працюють працівники ДСНС на медики. Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко згодом повідомив, що внаслідок ворожого удару по Новософівці двоє осіб загинуло, ще двоє дістали поранення.

Про майстерність пілотів Повітряних сил ЗСУ написав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Наші льотчики творять чудеса. Віримо в ЗСУ, — написав він у Telegram.

За інформацією Кіма, щонайменше три ракети були збиті на Миколаївщині, а ще дві ліквідували у небі над Одеською областю.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба також підтвердив роботу систем протиповітряної оборони в області.

Тим часом «Укрзалізниця» повідомила про затримку кількох рейсів через тимчасові знеструмлення. На одну годину затримується потяг № 712 «Київ-Краматорськ», а на 1 год. 33 хв. — № 111 «Київ-Ізюм». Зазначається, що резервні локомотиви перебувають у готовності, а посадка та висадка триває через підземні переходи.

Також ЗМІ повідомляють, що в Одесі та Житомирі частково зникло світло. На Сумщині застосували екстрені відключення світла, а міська влада Кривого Рогу теж повідомила про проблеми з електропостачанням у місті.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що вибухи чули у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій та Черкаській областях.

Нагадаємо, німецьке видання Spiegel 1 грудня опублікувало супутникові знімки з російського аеродрому Енгельс-2 під саратовом. Видання вважало, що росія готувалася до нової ракетної атаки по Україні. А вже 5 грудня на цьому летовищі прогриміли вибухи, які призвели до пошкоджень двох ракетоносців Ту-95.

Джерела: «Громадське», «Суспільне»