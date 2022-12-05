Бахмут стал безлюдным – видео из города на линии фронта

https://racurs.ua/n177502-bahmut-stal-bezludnym-video-iz-goroda-na-linii-fronta.html

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Більшість населення Бахмута, який став головною ціллю для російської окупаційної армії, виїхала з міста. Зараз там немає ні світла, ні газу. Про це розповів голова обладміністрації Павло Кириленко.

Люди в Бахмуті — більшість виїхали, евакуювалися, тому що це пряма загроза життю та здоров’ю. Якщо за кількістю, то зараз там близько 12 тис. жителів. Це в місті, в якому проживала 81 тис. станом на 24 лютого поточного року, — зазначив він в ефірі телемарафону.

Для тих, хто вирішив залишитися, місцева влада придбала генератори, дрова та інші засоби опалення.

Бої в безпосередній близькості від Бахмута і навіть на його околицях точаться з літа, місто знаходиться під постійним обстрілом.

Відповідно до офіційної статистики, до війни в Бахмуті жила 71 тис. людей.

5 грудня мер Бахмута Олексій Рева оприлюднив відео з розбомбленого та понівеченого ворогом міста.

На відео — багато історичних будівель, житлових будинків із проламаними дахами та стінами, з дірками замість вікон, багато спалених пожежею зсередини. Також велика кількість зруйнованих магазинів, аптек, шкіл, церков. На вулицях міста повалені стовпи ліній електропередач, порвані дроти, багато будівельного сміття, уламків ворожих снарядів, на землі вирви від ракет.

На цих кадрах видно також зруйновані автозаправки, розбомблений міст, розбитий парк атракціонів та понівечені вибухами дитячі майданчики. Не вціліла й стела загиблим воїнам Другої світової війни.

На Бахмут ворог намагається наступати по три-чотири рази на добу: наші військові стримують навалу «самогубць».

Останнім часом, кажуть піхотинці із 24 королівської бригади, штурмові групи окупантів більше скидаються на зграю ненавчених самогубців, яких геть не шкодує командування.