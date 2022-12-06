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Ракурс
Воровство ванны российскими солдатами снял дрон

Воровство ванны российскими солдатами снял дрон (ВИДЕО)

6 дек 2022, 12:40
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Момент крадіжки старої ванни солдатами армії росії зняв український безпілотник. Відео оприлюднило 6 грудня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.





Армія бомжів та мародерів у всій красі. Ванна, яку можна зустріти десь у старих гуртожитках, а для москалів цінна здобич, — вказали у Страткомі ЗСУ.

Источник: Ракурс


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