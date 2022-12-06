Ракурсhttps://racurs.ua/
Крадіжку ванни російськими солдатами зняв дрон
Крадіжку ванни російськими солдатами зняв дрон (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177516-kradijku-vanny-rosiyskymy-soldatamy-znyav-dron-video.htmlРакурс
Момент крадіжки старої ванни солдатами армії росії зняв український безпілотник. Відео оприлюднило 6 грудня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.
Армія бомжів та мародерів у всій красі. Ванна, яку можна зустріти десь у старих гуртожитках, а для москалів цінна здобич, — вказали у Страткомі ЗСУ.
.