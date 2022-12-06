Крадіжку ванни російськими солдатами зняв дрон

Момент крадіжки старої ванни солдатами армії росії зняв український безпілотник. Відео оприлюднило 6 грудня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Армія бомжів та мародерів у всій красі. Ванна, яку можна зустріти десь у старих гуртожитках, а для москалів цінна здобич, — вказали у Страткомі ЗСУ.