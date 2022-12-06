В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n177525-v-ukrenergo-rasskazali-kogda-proizvodstvo-elektrichestva-vernetsya-na-uroven-5-dekabrya.html

Ракурс

Енергосистема України поступово відновлюється після нової російської атаки, завданої рашистами 5 грудня.

Проте для відновлення обсягів виробництва до рівня, який був до цього удару, потрібно ще кілька діб. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

У компанії зазначають, що результаті російської ракетної атаки найбільше постраждали:

Одеська область;

Київська область.

Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії, і для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів, — наголошують у компанії.

Зазначається, що завдяки блискучій роботі сил ППО, рашистам 5 грудня не вдалося завдати енергосистемі такої ж шкоди, яка була завдана під час масштабного ракетного удару 23 листопада.