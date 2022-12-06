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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії, фото: «Ракурс»

В Укренерго розповіли, коли виробництво електрики повернеться на рівень 5 грудня

6 гру 2022, 16:20
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Енергосистема України поступово відновлюється після нової російської атаки, завданої рашистами 5 грудня.





Проте для відновлення обсягів виробництва до рівня, який був до цього удару, потрібно ще кілька діб. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

У компанії зазначають, що результаті російської ракетної атаки найбільше постраждали:

  • Одеська область;
  • Київська область.

Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії, і для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів, — наголошують у компанії.

Зазначається, що завдяки блискучій роботі сил ППО, рашистам 5 грудня не вдалося завдати енергосистемі такої ж шкоди, яка була завдана під час масштабного ракетного удару 23 листопада.

Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб подати електропостачання резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, в більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів, — додають в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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