В Укренерго розповіли, коли виробництво електрики повернеться на рівень 5 грудняhttps://racurs.ua/ua/n177525-v-ukrenergo-rozpovily-koly-vyrobnyctvo-elektroenergiyi-povernetsya-na-riven-5-grudnya.htmlРакурс
Енергосистема України поступово відновлюється після нової російської атаки, завданої рашистами 5 грудня.
Проте для відновлення обсягів виробництва до рівня, який був до цього удару, потрібно ще кілька діб. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба «Укренерго».
У компанії зазначають, що результаті російської ракетної атаки найбільше постраждали:
- Одеська область;
- Київська область.
Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії, і для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів, — наголошують у компанії.
Зазначається, що завдяки блискучій роботі сил ППО, рашистам 5 грудня не вдалося завдати енергосистемі такої ж шкоди, яка була завдана під час масштабного ракетного удару 23 листопада.
Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб подати електропостачання резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, в більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів, — додають в «Укренерго».