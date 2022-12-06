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Ракурс
Повітряні сили попередили про нові можливі ракетні удари 6 грудня

Повітряні сили попередили про нові можливі ракетні удари 6 грудня

6 гру 2022, 08:56
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Армія росії може завдати нових ракетних ударів по території України у вівторок, 6 грудня. Про це попередив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.





Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято (День ЗСУ). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10−11 жовтня, 17−18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали, — сказав Ігнат.

Військовослужбовець також закликав українців постійно пам’ятати про ракетну загрозу.

Нагадаємо, через масований ракетний удар армії воєнних злочинців росії по Україні, за попередніми даними, загинуло четверо осіб. У багатьох областях довелося перейти до аварійних відключень світла. Перебої з електропостачанням зачепили й Молдову. Повітряні сили ЗСУ збили понад 60 російських ракет. Загалом 5 грудня росія запустила їх понад 70.

Джерело: Ракурс


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