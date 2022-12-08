Последствия российского обстрела, фото: Олег Синегубов

https://racurs.ua/n177579-rashisty-nanesli-raketnyy-udar-po-kupyansku-povrejdeno-adminzdanie-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Куп’янську Харківської області.

В результаті була пошкоджена адмінбудівля. Про це сьогодні, 8 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, удару було завдано близько 4.30 ранку.

Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо — без постраждалих, — зазначив Синєгубов.

Крім того, вчора внаслідок російських обстрілів у Куп’янську був пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Також в результаті обстрілу ракетами С-300 в районі селища Печеніги Чугуївського району сталися пожежі в полях.