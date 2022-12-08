Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Кирилл Тимошенко

Горели автобусы — рашисты ударили по транспортному предприятию в Николаеве (ФОТО)

8 дек 2022, 08:20
999

Російські загарбники завдали удару по транспортній базі у Миколаєві.





Про це сьогодні, 8 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши відповідні фотознімки.

Удар по Миколаєву! Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси, — зазначив Тимошенко.

За його словами, інформації про жертв наразі немає, на місці працюють співробітники ДСНС.

Наслідки російського обстрілу, фото: Кирило Тимошенко

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров