Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов, фото: Кирилл Тимошенко
Горели автобусы — рашисты ударили по транспортному предприятию в Николаеве (ФОТО)https://racurs.ua/n177575-goreli-avtobusy-rashisty-udarili-po-transportnomu-predpriyatiu-v-nikolaeve-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по транспортній базі у Миколаєві.
Про це сьогодні, 8 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши відповідні фотознімки.
Удар по Миколаєву! Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси, — зазначив Тимошенко.
За його словами, інформації про жертв наразі немає, на місці працюють співробітники ДСНС.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...