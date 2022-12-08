Последствия российских обстрелов, фото: Кирилл Тимошенко

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Російські загарбники завдали удару по транспортній базі у Миколаєві.

Про це сьогодні, 8 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши відповідні фотознімки.

Удар по Миколаєву! Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси, — зазначив Тимошенко.

За його словами, інформації про жертв наразі немає, на місці працюють співробітники ДСНС.