Наслідки російського обстрілу, фото: Кирило Тимошенко

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Російські загарбники завдали удару по транспортній базі у Миколаєві.

Про це сьогодні, 8 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши відповідні фотознімки.

Удар по Миколаєву! Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси, — зазначив Тимошенко.

За його словами, інформації про жертв наразі немає, на місці працюють співробітники ДСНС.