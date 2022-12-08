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Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Олег Синєгубов

Рашисти завдали ракетного удару по Куп’янську, пошкоджена адмінбудівля (ФОТО)

8 гру 2022, 10:35
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Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Куп’янську Харківської області.





В результаті була пошкоджена адмінбудівля. Про це сьогодні, 8 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, удару було завдано близько 4.30 ранку.

Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо — без постраждалих, — зазначив Синєгубов.

Крім того, вчора внаслідок російських обстрілів у Куп’янську був пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Також в результаті обстрілу ракетами С-300 в районі селища Печеніги Чугуївського району сталися пожежі в полях.

Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні дії, наслідки були б набагато більші, — наголошує Синєгубов.

Наслідки російського обстрілу, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


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