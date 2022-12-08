В Житомирской области на мини подорвался автомобиль, фото: полиция Житомирской области

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Ракурс

У Житомирській області на міні підірвався автомобіль, в якому перебували місцеві жителі — 38-річний чоловік та його 32-річна дружина.

В результаті подружжя загинуло, без батьків залишилися вісім неповнолітніх дітей — усі вони неповнолітні й нині перебувають під наглядом родичів. Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

Зазначається, що трагедія сталася вчора, 7 грудня, вдень в Олевській громаді на півночі Херсонщини. Подружжя рухалося автомобілем «Форд Транзит» по дорозі із села Сущани у напрямку села Копища.

На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні, — зазначають у поліції.

За фактом загибелі людей розпочате кримінальне провадження, будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин.

У поліції нагадують, що в північних районах Житомирщини діють режимні обмеження, зокрема заборонено: