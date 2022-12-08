Автомобіль підірвався на міні на Житомирщині, загинуло подружжя (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177584-avtomobil-pidirvavsya-na-mini-na-jytomyrschyni-zagynulo-podrujjya-foto.htmlРакурс
У Житомирській області на міні підірвався автомобіль, в якому перебували місцеві жителі — 38-річний чоловік та його 32-річна дружина.
В результаті подружжя загинуло, без батьків залишилися вісім неповнолітніх дітей — усі вони неповнолітні й нині перебувають під наглядом родичів. Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.
Зазначається, що трагедія сталася вчора, 7 грудня, вдень в Олевській громаді на півночі Херсонщини. Подружжя рухалося автомобілем «Форд Транзит» по дорозі із села Сущани у напрямку села Копища.
На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні, — зазначають у поліції.
За фактом загибелі людей розпочате кримінальне провадження, будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин.
У поліції нагадують, що в північних районах Житомирщини діють режимні обмеження, зокрема заборонено:
- будь-які пересування цивільних осіб ближче, ніж за кілометр до держкордону, окрім території населених пунктів;
- пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах;
- перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;
- полювання та рибальство в межах прикордонної смуги.