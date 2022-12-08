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На Житомирщині на міні підірвався автомобіль, фото: поліція Житомирської області

Автомобіль підірвався на міні на Житомирщині, загинуло подружжя (ФОТО)

8 гру 2022, 13:21
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У Житомирській області на міні підірвався автомобіль, в якому перебували місцеві жителі — 38-річний чоловік та його 32-річна дружина.





В результаті подружжя загинуло, без батьків залишилися вісім неповнолітніх дітей — усі вони неповнолітні й нині перебувають під наглядом родичів. Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

Зазначається, що трагедія сталася вчора, 7 грудня, вдень в Олевській громаді на півночі Херсонщини. Подружжя рухалося автомобілем «Форд Транзит» по дорозі із села Сущани у напрямку села Копища.

На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні, — зазначають у поліції.

За фактом загибелі людей розпочате кримінальне провадження, будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин.

У поліції нагадують, що в північних районах Житомирщини діють режимні обмеження, зокрема заборонено:

  • будь-які пересування цивільних осіб ближче, ніж за кілометр до держкордону, окрім території населених пунктів;
  • пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах;
  • перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;
  • полювання та рибальство в межах прикордонної смуги.

На Житомирщині на міні підірвався автомобіль, фото: поліція Житомирської області

Джерело: Ракурс


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