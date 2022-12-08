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Силы спецопераций показали один день из жизни своих воинов

Силы спецопераций показали один день из жизни своих воинов (ВИДЕО)

8 дек 2022, 16:28
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Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали роботу своїх операторів. Відео оприлюднив 8 грудня Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».





Нагадаємо, ССО — окремий рід сил Збройних сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.

Источник: Ракурс


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